Подмосковная чиновница объяснила слова о бюджете и россиянах

Глава Совета при губернаторе Московской области по развитию гражданского общества и правам человека Марина Юденич пояснила свои слова о недостаточном вкладе россиян в бюджет. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Она заявила, что ее фразу вырвали из контекста, чтобы спровоцировать дискуссию.

Реклама

«К людям это вообще никак не относилось. Просто молодой человек взял, отрезал кусок фразы», — сказала Юденич.

По ее словам, это было сказано в адрес коллег-экспертов.

Ранее сообщалось, что чиновница Марина Юденич обвинила граждан в недостаточном вкладе в федеральный бюджет.