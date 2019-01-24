Правительство одобрило масштабную программу модернизации ТЭС почти на 2 трлн рублей

Правительство Росии одобрило масштабную программу модернизации тепловых электростанций (ТЭС), оцениваемую в 1,9 трлн рублей, сообщил глава Минэнерго Александр Новак, передает РИА «Новости».

Новак отметил, что постановление правительства выйдет в ближайшее время.

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«Эта программа позволяет в течение 10 лет привлечь 1,9 трлн рублей частных инвестиций в модернизацию теплоэлектрических станций и суммарно позволит модернизировать 41 тысячу МВт мощностей по всей стране… Первый отбор будет осуществляться в этом году, примерно в апреле-мае», — рассказал глава Минэнерго.

Он отметил, что поручением президента установлено, что все инвестиции не должны лечь дополнительным бременем на потребителей и должны укладываться в уровень цен на электроэнергию не выше инфляции.