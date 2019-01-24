Тимошенко объяснила, как добиться энергетической независимости на Украине

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Кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко заявила, что энергетическую независимость следует «приобретать», а не «выпрашивать». Об этом сообщается на сайте партии «Батькивщина».

Она подчеркнула, что энергетической независимости страны в «полной мере» можно добиться за пять лет.

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«И тогда мы укрепим свою политическую независимость», — заметила Тимошенко.

Кандидат в президенты также добавила, что в стране есть достаточное количество угля и газа, которые в настоящее время завозятся из других стран.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассказал о четырех шагах к энергонезависимости страны.