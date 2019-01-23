Рубль поднялся к доллару и евро на открытии торгов

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На открытии торгов 23 января рубль растет к доллару и евро, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Московской биржи.

По состоянию на 10.03 мск курс доллара расчетами «завтра» упал на 15 копеек до 66,39 рубля, а евро — на семь копеек до 75,49 рубля.

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Также отмечается, что февральский фьючерс на нефть марки Brent подорожал на 0,59% и составил $61,86 за баррель.

Ранее рубль снизился к евро и доллару на открытии торгов.

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