Палата представителей США приняла закон о санкциях против Сирии

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Палата представителей конгресса США единогласно приняла закон, который предполагает введение санкций за помощь Сирии. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, законопроект предполагает введение ограничений против стран, которые поддерживают правительство Сирии.

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Как отмечается, закон также обязывает президента США ввести санкции против Центробанка Сирии.

Ранее СМИ сообщили об усилении санкций Евросоюза против Сирии.