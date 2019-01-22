Eni остается партнером «Роснефти» в совместных проектах, заявил во вторник «Газете.Ru» представитель итальянской компании.

«Eni подтверждает партнерство с «Роснефтью» в совместных проектах, однако сейчас работы по ним приостановлены, - отметил он.

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Компании в 2012 году договорились о разведке и разработке Центрально-Баренцевского (СП Barentsmorneftegaz) и Федынского (Fedynskmorneftegaz) участков в Баренцевом море, а также Западно-Черноморской (Shatskmorneftegaz) площади в Черном море.

Eni получила в проектах 33,33%, при этом по условиям соглашения итальянская компания полностью финансирует геологоразведку до момента открытия коммерческих запасов углеводородов.

В мае 2017 года «Роснефть» и Eni подписали соглашение о расширении сотрудничества, а в декабре партнёры сообщило о начале бурения на Западно-Черноморском участке.

В марте 2018 года «Роснефть» сообщила, что в результате бурения первой разведочной скважины Мария-1 была обнаружена уникальная карбонатная структура мощностью более 300 м., что может свидетельствовать о наличии крупных нефтегазовых месторождений.

Однако в настоящее время работы по проекту приостановлены.