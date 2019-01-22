Путин оценил перспективы торговли с Японией

<img src="//img.gazeta.ru/files3/849/12058849/RTS25WS9-pic905-895x505-76884.jpg">

Президент России Владимир Путин по итогам переговоров с премьер-министром Японии Синдзо Абэ заявил, что страны могут рассчитывать на увеличение товарооборота в 1,5 раза. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 24».

По словам российского лидера, в январе-ноябре 2018 года объем торгово-инвестиционных связей увеличился на 18%, достигнув почти $20 млрд, при этом потенциал в отношениях двух стран задействован не полностью.

Реклама

«Поэтому обсудили идею о проработке более амбициозных планов по расширению экономических связей в ключевых сферах, от торговли до инвестиционного и технологического взаимодействия», — сообщил Путин.

Он добавил, что страны в ближайшее время могут увеличить товарооборот в полтора раза — до $30 млрд, «как минимум».

Ранее сообщалось, что Путин обратился к Абэ на «ты» во время московских переговоров.

Как в таких условиях идут переговоры двух лидеров, «Газета.Ru» рассказывает в онлайн-трансляции.