Пушков допустил отказ Украины от условий Новака по транзиту газа
Глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что Киев может отказаться от предложенных главой Минэнерго России Александром Новаком условий относительно возможности в дальнейшем осуществлять транзит газа через территорию Украины.
Об этом он написал в твиттере.
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По словам Пушкова, Новак выдвинул четыре условия для заключения сделки.
«Условия законные, но маловероятно, что Киев на них согласится. Они исключают регулярные судебные иски и попытки паразитировать на транзите», — отметил он.
Ранее Александр Новак заявил, что примет участие в трехсторонней встрече России, Украины и Еврокомиссии по транзиту газа.