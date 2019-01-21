«Сдержанно оптимистично»: глава «Нафтогаза» оценил результаты переговоров

Глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев оценил результаты переговоров с Россией и ЕК по транзиту газа. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Переговоры интересны, услышали что-то новое, будем это прорабатывать, сдержанно оптимистичны», — заявил Коболев.

Он отметил, что в дальнейшем украинской стороне предстоит сделать «домашнюю работу».

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«Мы договорились с ЕК, что всего, я так понимаю, где-то в марте или апреле, будет следующая встреча, и там мы уже обсудим реакцию на именно их предложение. Я надеюсь на трехсторонний формат», — добавил глава украинской компании.

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин рассказал о разных целях Москвы и Киева на переговорах по газу.