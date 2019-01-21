Экономический рост Китая стал рекордно низким с 1990 года

В 2018 году экономический рост Китая стал рекордно низким за последние три десятилетия, сообщает CNN.

Согласно официальным данным, вторая крупнейшая экономика мира выросла на 6,6% в 2018 году. Это самый слабый годовой показатель с 1990 года.



Реклама

Глава китайского статистического бюро Нинг Чжиже заявил, что на экономику Китая повлияла торговая война с США

Ожидается, что экономический рост упадет ближе к 6% в 2019 году. Но многие аналитики скептически относятся к точности правительственных данных и говорят, что рост может быть значительно ниже в реальности.

По данным издания, Пекин объявил о новых мерах, направленных на стимулирование экономики, включая снижение налогов для малого бизнеса и снижение тарифов. Но эксперты сомневаются в том, что мер Пекина будет достаточно, чтобы в ближайшее время вернуть сильный рост китайской экономике.

Ранее сообщалось, что Китай всегда считал экономические противоречия между КНР и США невыгодными как для обеих стран, так и для мировой экономики.