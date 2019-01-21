Путин поручил Кудрину следить за реализацией нацпроектов
Президент России Владимир Путин поручил главе Счетной палаты Алексею Кудрину контролировать эффективность реализации государственных национальных проектов. Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.
Президент выразил мнение, что Кудрину будет «не сложно» следить за «усилиями» государства в области реализации национальных проектов. Глава Счетной палаты заверил, что его ведомство на это «нацелено».
Ранее Кудрин заявлял, что Счетная палата не видела окончательных версий нацпроектов.