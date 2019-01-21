В МВФ дали прогноз по росту ВВП России

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Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогноз роста российского ВВП, говорится в январском обзоре мировой экономики, подготовленном фондом.

Прогноз по росту экономики России на 2019 и 2020 год был снижен, соответственно, на 0,2 и 0,1 процентного пункта — до 1,6% и 1,7%. Одной из причин такого решения послужило ухудшение среднесрочного прогноза по ценам на нефть.

Ранее международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило инвестиционный рейтинг России на уровне ВВВ-.