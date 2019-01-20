Рост ВВП Китая может стать самым низким почти за 30 лет

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Экономический рост Китая в 2018 году может стать самым низким за последние 28 лет. Об этом сообщает Reuters.

Такой вывод сделали опрошенные агентством эксперты. Согласно их прогнозам, прирост ВВП составит около 6,6%. Для сравнения, в 2017 году этот показатель установился на уровне 6,8%.

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По данным агентства, точные цифры должны быть объявлены в понедельник, 21 января.

Как отмечается, падение экономического роста произошло на фоне уменьшения внутреннего спроса, а также торгового противостояния с США.

Ранее сообщалось, что США не откажутся от угрозы пошлин даже в случае сделки с Китаем.