Рост ВВП Китая может стать самым низким почти за 30 лет
Экономический рост Китая в 2018 году может стать самым низким за последние 28 лет. Об этом сообщает Reuters.
Такой вывод сделали опрошенные агентством эксперты. Согласно их прогнозам, прирост ВВП составит около 6,6%. Для сравнения, в 2017 году этот показатель установился на уровне 6,8%.
Реклама
По данным агентства, точные цифры должны быть объявлены в понедельник, 21 января.
Как отмечается, падение экономического роста произошло на фоне уменьшения внутреннего спроса, а также торгового противостояния с США.
Ранее сообщалось, что США не откажутся от угрозы пошлин даже в случае сделки с Китаем.