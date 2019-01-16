В Еврокомиссии открестились от пересмотра сделки по Brexit

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Представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас в ходе брифинга заявил, что проект соглашения об условиях выхода Великобритании от ЕС не подлежит пересмотру. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, в настоящее время Евросоюз ничего больше не может сделать.

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«Соглашение об отделении не открыто для пересмотра», — сказал Схинас.

Он добавил, что в Еврокомиссии теперь ждут информации о дальнейших шагах Великобритании в вопросе Brexit.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал провал сделки Мэй по Brexit в парламенте.