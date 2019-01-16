Рубль укрепляется к доллару и евро

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На открытии торгов рубль укрепляется по отношению к доллару и евро. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Московской биржи.

По состоянию на 10.06 мск расчетами на «завтра» курс доллара падал на 6 копеек до 66,91 рубля.

В свою очередь курс евро снижался на 11 копеек и составлял 75,3 рубля.

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Как отмечается, также растет цена на нефть марки Brent. Стоимость фьючерса в поставкой в феврале увеличивалась на 0,16% и достигала $60,74 за баррель.

Ранее сообщалось, что рубль падает к доллару и евро.

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