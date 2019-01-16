Путин потребовал от Европы гарантий по «Турецкому потоку»

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Президент России Владимир Путин заявил, что Евросоюз (ЕС) должен гарантировать своим членам, что Брюссель не будет препятствовать поставкам российского газа в Европу через газопровод «Турецкий поток». Об этом он сказал в интервью сербской газете «Политика».

Путин напомнил, что Россия в данный момент прорабатывает несколько вариантов продолжения сухопутной транзитной нитки «Турецкого потока» в направлении Европы. Один из проектов предусматривает, что газ будет транспортироваться по маршруту «Болгария — Сербия — Венгрия» с выходом на газораспределительный центр в австрийском Баумгартене.

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«Мы полагаем, что заинтересованные в российском газе страны — члены ЕС должны получить от Евросоюза гарантии, что планы продолжения «Турецкого потока» не будут сорваны произвольным политическим решением Брюсселя», — подчеркнул Путин.

Он также добавил, что строительство газопровода по этому маршруту принесет пользу сербской экономике.

В конце 2018 года Путин по итогам переговоров с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом не исключил возможность подключение Южной Европы к «Турецкому потоку» через Грецию.