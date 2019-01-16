Джонсон поддержал Мэй после провала голосования по Brexit

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Экс-министр иностранных дел Британии Борис Джонсон заявил, что британский премьер Тереза Мэй сможет вернуться к переговорам с Европейским союзом (ЕС) после того, как парламент отказался утверждать проект сделки по выходу страны из состава ЕС. Слова Джонсона передает «Би-би-си».

Он подчеркнул, что провал голосования по Brexit в палате общин стал «большим поражением» Мэй и отметил, что сделка премьера по Brexit отныне «мертва». Однако, добавил Джонсон, теперь у Мэй есть возможность вернуться к переговорам с Брюсселем, чтобы добиться более выгодной сделки.

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Ранее сообщалось, что британские парламентарии отвергли соглашение с ЕС по Brexit.

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