Британские парламентарии отвергли соглашение с ЕС по Brexit
Британские парламентарии проголосовали против сделки с ЕС для выхода Великобритании из Евросоюза, передает Reuters.
Отмечается, что за принятие соглашения выступили 202 депутата, против оказались 432.
Сложившаяся ситуация делает возможным как «жесткий» Brexit, так и его отмену.
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«Сегодняшнее голосование ничего не говорит нам о том, что как парламент намерен выполнить решение, принятое людьми на референдуме», — заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.
«Газета.Ru» следит за голосованием по Brexit в режиме онлайн.