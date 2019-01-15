Британские парламентарии отвергли соглашение с ЕС по Brexit

<img src="//img.gazeta.ru/files3/617/12059617/RTS25SLN-pic905-895x505-37722.jpg">

Британские парламентарии проголосовали против сделки с ЕС для выхода Великобритании из Евросоюза, передает Reuters.

Отмечается, что за принятие соглашения выступили 202 депутата, против оказались 432.

Сложившаяся ситуация делает возможным как «жесткий» Brexit, так и его отмену.

Реклама

«Сегодняшнее голосование ничего не говорит нам о том, что как парламент намерен выполнить решение, принятое людьми на референдуме», — заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

«Газета.Ru» следит за голосованием по Brexit в режиме онлайн.