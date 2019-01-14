CNN: сенат США не поддержит снятие санкций с «Русала»
Американский сенатор-демократ Марк Уорнер заявил, что сенат США не поддержит снятие санкций с российских компаний En+, «Русал» и «Евросибэнерго». Об этом сообщает CNN.
По его словам, демократы и республиканцы проголосуют за отмену снятия этих санкций.
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Он также добавил, что российский бизнесмен Олег Дерипаска «все еще обладает контролем над компаниями».
Уорнер подчеркнул, что в настоящее время неподходящий момент для снятия санкций с российских компаний из-за «новых фактов» о контактах президента США Дональда Трампа с Россией.
Ранее сообщалось, что в Европе поддержали снятие санкций с «Русала» и En+.