CNN: сенат США не поддержит снятие санкций с «Русала»

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Американский сенатор-демократ Марк Уорнер заявил, что сенат США не поддержит снятие санкций с российских компаний En+, «Русал» и «Евросибэнерго». Об этом сообщает CNN.

По его словам, демократы и республиканцы проголосуют за отмену снятия этих санкций.

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Он также добавил, что российский бизнесмен Олег Дерипаска «все еще обладает контролем над компаниями».

Уорнер подчеркнул, что в настоящее время неподходящий момент для снятия санкций с российских компаний из-за «новых фактов» о контактах президента США Дональда Трампа с Россией.

Ранее сообщалось, что в Европе поддержали снятие санкций с «Русала» и En+.