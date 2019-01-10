В США подтвердили снятие санкций с компаний Дерипаски
Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что Соединенные Штаты настроены снять санкции с российских компаний «Русал», En+ и «Евросибэнерго». Об этом сообщает Reuters.
По его словам, они выполнили необходимые требования. В частности, предприятия больше не находятся под контролем Олега Дерипаски.
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Однако Мнучин подчеркнул, что если компании нарушат условия снятия санкций, ограничительные меры будут возобновлены. Глава минфина США добавил, что в этом случае они столкнутся с «реальными последствиями».
Ранее сообщалось, что в конгрессе США призвали отложить снятие санкций с Дерипаски.