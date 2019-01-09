«Нафтогаз» назвал условие отзыва иска к «Газпрому»
Глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев назвал условие для отзыва иска против «Газпрома». Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, украинская сторона ждет от Москвы гарантий выплаты «компенсаций» в новом долгосрочном контракте.
«Если вы строите и не хотите транспортировать, то компенсируйте. Если хотите транспортировать и готовы подписать долгосрочный контракт по европейским правилам, с гарантиями, что эти деньги вы нам заплатите, мы готовы от иска отказаться», — заявил Коболев.
Ранее сообщалось, что «Нафтогаз» подал очередной иск к «Газпрому».