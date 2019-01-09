Транзит газа в Калининградскую область через Литву приостановлен

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Транзит газа в Калининградскую область через Литву временно прекращен. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу «Газпрома» Алексея Миллера.

Как отмечается, в данный момент регион получает газ исключительно от СПГ-терминала(СПГ — сжиженный природный газ. — «Газета.Ru»).

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«Полностью отключена система поставок газа через магистральный газопровод Минск-Вильнюс-Каунас-Калининград, и газоснабжение Калининградской области в текущий момент полностью осуществляется через приемный морской терминал», — сказал Миллер.

Он добавил, что суточная производительность терминала составляет 13,2 млн кубометров топлива. При этом его годовая производительность способна обеспечить потребности области как в данный момент, так и в перспективе.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин заявил об энергонезависимости Калининградской области от ЕС.