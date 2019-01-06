Стало известно о новой системе контроля качества бензина

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Глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал в интервью «Российской газете» о новой системе контроля качества бензина, которая может появиться в России.

По его словам, в рамках новой системы, пилотный проект которой планируется запустить в Северо-Западном федеральном округе в первой половине 2019 года, эксперты будут отслеживать количественные и качественные характеристики бензина от нефтеперерабатывающего завода до бензобака. Таким образом планируется снизить число случаев подмешивания самодельного топлива к качественному продукту.

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«Система прослеживаемости как раз и покажет, где произошло подмешивание — на нефтебазе, в ходе транспортировки или уже непосредственно в резервуарах АЗС», — сказал Мантуров.

Он подчеркнул, что выявление подобных случаев станет ключевым индикатором для контролеров, а также поводом для внеплановой проверки всей цепочки.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин рассчитывает, что правительство не допустит роста цен на бензин.