Эксперт предрек Украине многомиллиардные убытки из-за российских санкций

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Украинский политолог Михаил Погребинский предрек Киеву многомиллиардные убытки из-за российских санкций. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам эксперта, в 2017 году объем украинского экспорта в Россию составил почти $5 млрд., при этом в период с января по октябрь 2018 года он снизился на 7,1%.

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«Таким образом, в 2019 году следует ожидать общего падения украинского экспорта в Россию приблизительно на 20 процентов, если не будут введены новые санкции», — написал Погребинский в фейсбуке.

Он отметил, что совокупные потери составят $1 млрд., и это грозит серьезными последствиями, включая резкий рост отрицательного сальдо внешнеторгового баланса Украины.

Кроме того, по словам Погребинского, значительная часть украинских товаров, попавших под российские ограничения, лишится рынка сбыта, что может грозить банкротством компаний и безработицей.

Ранее сообщалось, что в расширенный список санкций в отношении Украины попали оборонные и энергетические компании.