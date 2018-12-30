Глава «Нафтогаза» назвал сумму «долга» к «Газпрому»

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Генеральный директор украинской компании «Нафтогаз» Андрей Коболев назвал сумму финансовых претензий к России и российской компании «Газпром», передает РИА «Новости».

Как заявил Коболев, «Нафтогаз» намерен взыскать с «Газпрома» $2,1 млрд согласно решению стокгольмского арбитража.

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Также в качестве компенсации украинская сторона намерена наложить арест на европейские активы «Газпрома». Речь, в частности, идет об акциях компаний-владельцев «Северного потока», Северного потока — 2» и «Голубого потока».

Коболев добавил, что «Нафтогаз» подал иск против Москвы за «захват» активов украинской газовой монополии в Крыму на сумму, превышающую $5 млрд.

Ранее сообщалось, что «Нафтогаз» удержал $9 млн переплаты «Газпрома» в счет долга.