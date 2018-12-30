Британский министр допустил остановку Brexit

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Министр внешней торговли Великобритании Лиам Фокс заявил, что Brexit может быть остановлен, если британский парламент отклонит сделку по условиям выхода Лондона из состава ЕС. Об этом сообщает Reuters.

По его словам, голосование в парламенте Британии по сделке по Brexit должно пройти в январе 2019 года.

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Он также добавил, что существует вероятность того, что Brexit будет остановлен в случае негативного решения парламента.

Ранее СМИ сообщили, что «жесткий» Brexit может обернуться для Германии новыми расходами.