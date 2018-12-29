Курс евро превысил 80 рублей

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Курс евро в последний рабочий день года превысил 80 руб., передает РИА «Новости» со ссылкой на данные торгов.

Курс доллара расчетами «завтра» на 15.36 мск повышался на 14 коп. — до 69,66 руб., курс евро — на 23 коп., до 79,90 руб.

Ранее в субботу, 29 декабря, евро краткосрочно подскакивал до 80 руб. — максимума с 14 сентября — на фоне низкой ликвидности рынка из-за выходного дня в мире.

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Ранее сообщалось, что цена на нефть марки Brent обвалилась на 5%.

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