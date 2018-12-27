На Украине рассказали о «непростом выборе» Киева

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Украинский дипломат Богдан Яременко заявил, что властям Украины предстоит сделать нелегкий выбор из-за строительства газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, Киеву необходимо определиться с выбором партнеров, так как украинские власти поддерживают санкции против России и «Северного потока — 2».

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Он также добавил, что ограничительные меры не помешают реализации газопровода.

Яременко подчеркнул, что санкции против «Северного потока — 2» могут привести к негативным последствиям для Украины.

Ранее в Германии объяснили позицию по «Северному потоку — 2».