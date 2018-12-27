Силуанов рассказал о росте ВВП и инфляции в 2019 году
Российский министр финансов и первый вице-премьер Антон Силуанов дал прогноз по росту ВВП и инфляции в 2019 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на «Россию-24».
По его словам, прогнозы и бюджет на будущий год уже составлены.
«Планируем в следующем году рост экономики в размере 1,3%, инфляция, — чуть больше 4, (порядка) 4,3%», — сказал Силуанов.
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Он добавил, что факторов, которые бы дестабилизировали экономику страны, не наблюдается.
Ранее в Минфине рассказали о влиянии на бюджет мировых цен на нефть.