Япония решила возобновить китобойный промысел
Японские власти решили возобновить китобойный промысел с июля следующего года, передает Kyodo.
Согласно заявлению правительства, для этого страна выйдет из Международной комиссии по промыслу китов (IWC).
Уточняется, что после выхода из организации страна будет заниматься промыслом китов в своей эксклюзивной экономической зоне и в территориальных водах Японии.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с китами и белухами в Приморье.