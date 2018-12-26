Япония решила возобновить китобойный промысел

Японские власти решили возобновить китобойный промысел с июля следующего года, передает Kyodo.

Согласно заявлению правительства, для этого страна выйдет из Международной комиссии по промыслу китов (IWC).

Уточняется, что после выхода из организации страна будет заниматься промыслом китов в своей эксклюзивной экономической зоне и в территориальных водах Японии.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с китами и белухами в Приморье.