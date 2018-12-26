В Минздраве задумались о выводе табака из легального оборота

Российский Минздрав завершил подготовку нового проекта Концепции осуществления государственной политики противодействия потреблению табака, которая допускает его постепенное выведение из легального оборота. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

Отмечается, что в проекте предусмотрено снижение потребления табака до 5% в ближайшие 30 лет.

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«Целью Концепции является существенное снижение распространенности потребления табака среди населения к 2050 году и последующее рассмотрение возможности поэтапного вывода табачной продукции из оборота», — говорится в документе.

Уточняется, что эти меры помогут максимально уменьшить количество заболеваний и смертей из-за потребления табака. В документе подчеркивается, что в целях охраны здоровья граждан возможен полный отказ от потребления табака.

Ранее Минздрав анонсировал новые меры борьбы с табаком.