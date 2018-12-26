В расширенный список санкций против Украины попали оборонные и энергетические компании

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Российское правительство расширило санкционный список в отношении украинской стороны. Он размещен на сайте кабмина.

Отмечается, что список пополнился новыми физическими и юридическими лицами. Так, санкционные ограничения затронули энергетические и оборонные предприятия страны, в числе которых «Укрспецэкспорт» и «Укроборонпром». Перечень физических лиц, на которых Россия распространила санкции, пополнился именами мэра Одессы Геннадия Труханова, начальника главного управления разведки минобороны Василия Бурбы, первого замглавы украинского МВД Сергея Ярового и депутатов Рады.

Ранее премьер России Дмитрий Медведев подписал постановление о расширении санкционного списка, в который входят физические и юридические лица Украины.