В бундестаге объяснили позицию по «Северному потоку — 2»
Депутат немецкого бундестага и член комитета по иностранным делам Юрген Триттин объяснил, что реализация «Северного потока — 2» приведет не к зависимости европейских стран от России, а к взаимозависимости сторон. Его слова приводит журнал Der Spiegel.
По словам Триттина, основной аргумент о «зависимости от России» является неверным.
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«В то время как Европа может легко перейти на сжиженный природный газ из США или Катара, России не так просто сменить потребителя», — отметил Триттин.
Он добавил, что российской стороне в случае перехода Европы на сжиженный газ пришлось бы прокладывать новый газопровод в Китай, на что потребовалось бы время.
Ранее сообщалось, что в Швеции началось строительство «Северного потока — 2».