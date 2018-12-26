В бундестаге объяснили позицию по «Северному потоку — 2»

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Депутат немецкого бундестага и член комитета по иностранным делам Юрген Триттин объяснил, что реализация «Северного потока — 2» приведет не к зависимости европейских стран от России, а к взаимозависимости сторон. Его слова приводит журнал Der Spiegel.

По словам Триттина, основной аргумент о «зависимости от России» является неверным.

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«В то время как Европа может легко перейти на сжиженный природный газ из США или Катара, России не так просто сменить потребителя», — отметил Триттин.

Он добавил, что российской стороне в случае перехода Европы на сжиженный газ пришлось бы прокладывать новый газопровод в Китай, на что потребовалось бы время.

Ранее сообщалось, что в Швеции началось строительство «Северного потока — 2».