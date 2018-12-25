В Совфеде отреагировали на новые санкции против Украины
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал расширение санкционного списка в отношении Украины. Об этом сообщает RT.
По его словам, эта инициатива является ответной мерой на политику Киева.
Сенатор подчеркнул, что украинские власти делают все для того, чтобы ухудшить отношения в Россией.
«В этой ситуации совершенно правильно вводить эти санкции против конкретных лиц, верхушки украинского сообщества, которую сложно назвать элитой, поскольку элита — это положительное понятие. Для них данное слово, мне кажется, неприменимо», — отметил Цеков.
Он добавил, что санкции вводятся в отношении конкретных физических и юридических лиц, а не населения страны в целом.
Ранее сообщалось, что премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о расширении санкционного списка против Украины.