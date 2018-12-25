Силуанов уличил Белоруссию в нарушении таможенного режима с Россией

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Первый вице-премьер и министр финансов России Антон Силуанов заявил, что из Белоруссии в Россию попадают санкционные и контрафактные товары. Слова министра передает ТАСС.

Силуанов отметил, что российская сторона считает Белоруссию «союзником», однако в последнее время «доверие потеряно».

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«Все эти растворители, санкционка идет к нам, подакцизные товары — сигареты, наши рынки заполняют», — сказал министр.

Силуанов подчеркнул, что белорусская сторона не выполняет все условия союзного договора 1999 года. Этот документ в частности предусматривает создание единой налоговой, таможенной, денежно-кредитной, акцизной, экономической политики.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что всесторонние отношения имеет важное значение как для Москвы, так и для Минска.