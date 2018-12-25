Роскачество проверило шампанское российского производства

Роскачество подвело итоги исследования шампанского российского производства, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на организацию.

Отмечается, что после первого этапа исследования был начат процесс составления каталога, в который включат подробные характеристики российского вина.

Реклама

«Более 76% от исследованных игристых получили оценку дегустационной комиссии выше среднего», — говорится в сообщении Роскачества.

Отмечается, что часть наименований, выпускаемых под маркой «сделано в России», была изготовлена не из российского винограда и имела низкий уровень качества.

Ранее россиянам рассказали, как правильно выбрать мандарины.