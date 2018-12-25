В Американской торговой палате отчитались о присутствии компаний США в России
Глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко заявил, что компании США в 2018 году не сокращали своего присутствия в России. Слова Родзянко передает РИА «Новости».
Глава AmCham подчеркнул, что в нынешнем году были только недостоверные сообщения об уходе из России «одной из крупнейших IT-компаний».
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«А так — нет, я не вижу, чтобы кто-то ушел, и чтобы кто-то сократил сильно свое присутствие, я тоже не вижу», — отметил Родзянко.
При этом он добавил, что некоторые американские компании расширяют свое присутствие в России.
В августе Родзянко допускал полный уход компаний США из России.