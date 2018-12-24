Силуанов заявил о «больших претензиях» к Росстату

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Министр финансов Антон Силуанов рассказал о том, что ему хотелось бы изменить в работе Росстата. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, служба плохо рассчитывает показатель реальных доходов граждан.

«А что касается расчета реальных доходов населения, которые считает Росстат, большие очень претензии, надо менять», — отметил Силуанов.

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Он добавил, что служба могла бы использовать источники Федеральной налоговой службы(ФНС), в частности, сведения о розничных продажах.

Глава Минфина подчеркнул, что систему подсчета реальных доходов населения, по всей видимости, знает только сам Росстат.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Дмитрий Медведев сменил главу службы.