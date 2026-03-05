Размер шрифта
Рэпер Витя АК запатентовал свой псевдоним

Уральский рэпер Витя АК планирует выпускать одежду под собственным брендом
vityaak/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Рэпер Витя АК (настоящее имя — Виталий Гостюхин) 5 марта зарегистрировал в Роспатенте свой сценический псевдоним в качестве товарного знака — права на бренд будут принадлежать артисту до июля 2035 года. Об этом «Газете.Ru» сообщили в сервисе проверки контрагентов Rusprofile.

Артист сможет выпускать под товарным знаком одежду и обувь, а также оказывать услуги в сферах рекламы, бизнес-консалтинга, звукозаписи, организации различных мероприятий, аренды оборудования и прочих услуг.

Витя АК стал известен как участник рэп-группы «АК-47». Также музыкант занимается сольным творчеством и участвует в проектах других исполнителей.

По данным Rusprofile, в настоящее время артист зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя.

Ранее лидер «Руки Вверх» зарегистрировал бренд By Sergey Zhukov.

 
