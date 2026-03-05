Размер шрифта
Армия

В Алжире потерпел крушение военно-транспортный самолет

Транспортный самолет ВВС Алжира разбился после взлета, два пилота не выжили
ENNAHAR TV/Reuters

Транспортный самолет Военно-воздушных сил (ВВС) Алжира разбился после взлета с авиабазы Буфарик к юго-западу от столицы страны. Об этом сообщило алжирское министерство обороны.

Инцидент произошел 5 марта. На борту самолета находились шесть человек. В результате крушения два пилота получили несовместимые с жизнью травмы.

Остальные члены экипажа пострадали и были госпитализированы. Выясняются причины аварии.

5 марта сообщалось, что американский истребитель F-15 Eagle потерпел крушение на западе Ирана. Экипажу удалось покинуть самолет до столкновения с землей. Журналисты утверждают, что летчики оказались в труднодоступной местности, что осложнило проведение спасательной операции, организованной США и Израилем. В итоге экипаж удалось эвакуировать.

25 февраля в Турции истребитель F-16 ВВС страны упал прямо на автотрассу. Самолет, взлетевший с авиабазы в Былыкесире, совершал плановый тренировочный полет. Спустя некоторое время с бортом пропала радиосвязь, а затем он рухнул на автотрассу Измир — Стамбул. Падение истребителя привело к мощному взрыву и возгоранию топлива. Обломки воздушного судна разлетелись в радиусе нескольких сотен метров.

Ранее в Боливии упал военный самолет, перевозивший деньги.

 
