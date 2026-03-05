Москалькова раскрыла, о чем удалось договориться с Украиной

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила журналистам, что договорилась с украинской стороной о воссоединении десяти разлученных семей. Ее слова приводит ТАСС.

«Сегодня мы обговорили о соединении десяти семей, которые оказались разлучены сегодняшней ситуацией. Это дети и родители, которые проживают в России и на Украине», — сказала омбудсмен по итогам встречи с украинскими коллегами.

3 марта Москалькова заявила, что Россия борется за возвращение оставшихся десяти жителей Курской области с украинской территории. По ее словам, россияне, о которых идет речь, проживали в Суджанском районе региона.

Она отметила, что к настоящему моменту в Россию вернулись свыше 150 жителей Курской области, которые были перемещены на Украину из зоны боевых действий. Москалькова добавила, что в России были уверены, что куряне свободно вернутся домой, но этого не произошло.

Ранее освобожденная жительница Курской области заплакала, вспоминая об украинском плене.