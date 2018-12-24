Орешкин рассказал о росте ВВП в 2019 году

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Министр экономического развития России Максим Орешкин рассказал, когда ВВП России достигнет прогнозируемой величины в 1,3%. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на «Россию 1».

По его словам, начало следующего года будет самым сложным для экономики страны из-за сложной глобальной ситуации, волатильности рынков, повышения НДС и снижения спроса на продукцию, которую экспортирует России. Во втором полугодии ситуация будет более позитивной.9

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«В целом по году мы выйдем на показатель, который у нас есть сейчас в прогнозе — 1,3%», — сказала Орешкин.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что национальные проекты нацелены на изменение экономической структуры и придание ей инновационного характера.