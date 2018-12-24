AP: Трампу дадут меньше денег на стену на границе с Мексикой

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Администрация президента США Дональда Трампа пойдет на компромисс и возьмет меньше денег у конгресса на строительство стены на границе Соединенных Штатов и Мексики. Об этом сообщает Associated Press.

Директор Административно-бюджетного управления Белого дома, а также и.о. главы аппарата Мик Малвейни заявил, что Трампу придется утвердить бюджет, который предполагает, что на строительство стены на границе с Мексикой будет выделено меньше $5,7 млрд — столько денег требовал президент на постройку заграждения.

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«Мы [республиканцы] перестали требовать $5 млрд и надеемся, что они [демократы] сдвинутся с $1,3 млрд (столько денег на строительство стены готовы предоставить представители республиканской партии. — «Газета.Ru»)», — сказал Малвейни.

Также в агентстве напомнили, что из-за споров о бюджете на постройку стены затягивается приостановка работы части правительственных учреждений США.

Ранее Трамп обещал, что на границе с Мексикой будет построена «художественно оформленная» стена.