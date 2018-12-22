Глава «Нафтогаза» предупредил о проблемах с закупками газа

<img src="//img.gazeta.ru/files3/435/12043435/upload-03-pic905-895x505-49410.jpg">

По словам главы «Нафтогаза» Андрея Коболева компания начнет 2019 год с минимальным остатком денежных средств, что создаст затруднения с закупками газа, передает РИА «Новости».

«В 2018 году группа «Нафтогаз» имеет отрицательный чистый денежный поток. Мы войдем в 2019 год с минимальными остатками денежных средств, что затрудняет закупки газа в пик отопительного периода», — сообщил Коболев.

Реклама

Также, отметил он, складывающаяся ситуация поставит под угрозу проекты по добыче газа и осовремениванию газотранспортной системы Украины.

Ранее сообщалось, что в Верховной раде предложили продать «Нафтогаз» из-за долгов.