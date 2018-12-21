Новак назвал точную цифру сокращения нефтедобычи в рамках ОПЕК+
Министр энергетики России Александр Новак сообщил, что Россия в рамках соглашения ОПЕК+ сократит добычу нефти на 228 тыс. баррелей в сутки, передает РИА «Новости».
Глава Минэнерго подчеркнул, что это точная цифра, опровергнув таким образом сообщения СМИ о том, что Россия сократит нефтедобычу не на 228 тыс., а на 230 тыс. баррелей.
Реклама
«228, это точная цифра», — сказал Новак.
7 декабря страны-экспортеры нефти, в том числе не входящие в ОПЕК, договорились сократить добычу нефти с 2019 года на 1,2 млн баррелей в сутки. Члены ОПЕК сократят добычу на 800 тыс. баррелей, а не входящие в организацию страны — на 400 тыс. баррелей.
Ранее сообщалось, что в МЭА отметили ключевую роль России в сделке ОПЕК+.