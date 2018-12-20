Путин по просьбе «Газеты.Ru» объяснил расхождения статистики с «индексом счастья» россиян

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В ходе большой пресс-конференции президент России Владимир Путин ответил на вопрос корреспондента «Газеты.Ru» о расхождениях официальной статистики с реальными данными о доходах и расходах россиян.

Если верить рапорту правительства, доходы граждан растут, а цены падают, однако становится очевидно, что чиновники просто жонглируют цифрами. Не пора ли провести тонкую настройку статистики, чтобы она отражала реальный «индекс счастья россиян», поинтересовался корреспондент «Газеты.Ru»

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Путин ответил, что данная озабоченность ему понятна и он ее частично разделяет — такая ситуация вызывает недоверие к власти, и с этим надо бороться. Но важно объяснять людям, что эти цифры усредненные.

«Ваша озабоченность понятна, нужно лучше разъяснять людям, откуда берутся такие цифры, и что они значат. Когда голые цифры преподносятся — это вызывает недоумение и недоверие. ... Нужно объяснять людям, что это усредненные цифры», — заявил Путин.

Путин объяснил методологию расчетов.

«Как считают эти цифры — берутся расходы граждан, затем к этому добавляются накопления (в банках и наличные). Отсюда вычитаются все налоги, которые платит гражданин, НДФЛ или налог на собвенность, если есть. И делается корректировка на инфляцию», — сказал президент.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию большой пресс-конференции Путина.