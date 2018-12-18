Тверской бюджет увеличит финансирование инфраструктуры в 7 раз по сравнению с 2016 годом

Тверская область направит на финансирование адресной инвестпрограммы из регионального бюджета в 2019 году 6 млрд руб., что в 7 раз выше показателя 2016 года, сообщает правительство региона. В 2018 году на эти цели было забюджетировано 4,8 млрд руб., а в 2016 году – 894 млн руб. В трехлетней перспективе бюджет потратит 16 млрд руб.

Увеличить финансирование инфраструктурных проектов удалось за счет мобилизации ресурсов областного бюджета, сокращения размеров регионального госдолга по коммерческим обязательствам, расширения налоговой базы и роста финансовой устойчивости муниципалитетов.

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Как пояснили в правительстве Тверской области, задачи региональной адресной инвестиционной программы (АИП) коррелируются с направлениями национальных проектов и программ, обозначенных в майском указе президента. В первую очередь речь идет о строительстве дорог, социальных объектов и объектов ЖКХ, развитии туристического кластера. Так, 9,8 млрд руб. в рамках АИП будет направлено на строительство и реконструкцию соцобъектов, среди которых строительство новых зданий детской больницы, 13 детсадов и двух школ, гребной базы, футбольного манежа, создание спортивных центров.

«На реализацию национальных проектов и программ будут направлены значительные средства из федерального бюджета. Для нашего региона это очень серьезный шанс улучшить состояние инфраструктуры и обеспечить развитие ключевых направлений региональной экономики. Наша задача – качественно подготовиться, успешно и своевременно реализовать те возможности, которые предоставлены в связи с инициативой президента», – сказал губернатор Игорь Руденя.

В автодорожном строительстве правительство планирует делать упор на приведение в порядок дорог, ведущих к туристическим объектам, инвестплощадкам. В рамках АИП на ремонт дорог выделяется 1,2 млрд рублей, но это лишь часть расходов. Сейчас бюджет дорожного фонда Тверской области составляет свыше 7,1 млрд рублей, в 2019 году на эти цели планируется выделить более 9 млрд рублей.

В рамках увеличения турпотока предполагается создание кластера круизного туризма «Волжское море» в районе Завидово. Проект предусматривает создание транспортно-логистического узла, который объединит водный, железнодорожный и автомобильный транспорт. Завидово станет отправной точкой для путешествий по Волге и акватории Московского моря. Здесь же запланировано появление комплекса отдыха с аквапарком и отелями. Региональный и федеральный бюджеты вложат в проект 1,852 млрд руб., частные инвестиции составят 6,4 млрд. руб.

На сферу ЖКХ за 3 года предусмотрено 3,3 млрд руб., в том числе 717 млн руб. в 2019 году – на газификацию.

«По итогам реализации программы планируется обеспечить газификацию тверского региона в 2022 году на уровне 70%. На 1 января 2018 года этот показатель составил 63,5%. Ключевые задачи — рост инвестиционной привлекательности области, развитие экономики и повышение качества жизни населения», — указал Руденя.