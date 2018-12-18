Депутаты во II чтении приняли законопроект о запрете «сухого алкоголя»
Депутаты Госдумы во втором чтении одобрили законопроект, предусматривающий запрет на производство и оборот «сухого алкоголя», передает РИА «Новости».
Документ вводит понятие «порошкообразная спиртосодержащая продукция» — пищевая или непищевая продукция в виде сухого вещества, предназначенная для получения продукции в жидком виде и содержащая в своем составе этиловый спирт более 0,5% объема готовой продукции.
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Ожидается, что третье чтение законопроекта состоится 19 декабря.
Ранее сообщалось, что Минздрав дал россиянам алкогольные советы на Новый год.