В Минэнерго дали прогноз по добыче нефти и газа в 2018 году

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Министр энергетики России Александр Новак рассказал о прогнозах ведомства по добыче нефти и газа в 2018 году. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам министра, добыча нефти и газового конденсата в России в 2018 году ожидается на уровне 556 млн тонн, что примерно на 10 млн тонн больше, чем в прошлом году.

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«Также мы ожидаем высокие показатели по добыче газа, практически рекордные за все время развития газовой отрасли, 723 миллиарда кубометров газа мы ожидаем», — рассказал Новак.

Он также отметил, что согласно прогнозу Минэнерго, экспорт газа вырастет на 9,3% до 245 млрд кубометров.

Ранее сообщалось, что Банк России снизил прогноз по цене на нефть.