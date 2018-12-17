Названа дата старта продажи билетов на поезда в Крым
Билеты на поезда, которые будут следовать в Крым по мосту через Керченский пролив, начнут продавать 9 декабря 2019 года, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу «Крымской железной дороги».
Как отмечается, движение поездов в Крым будет запущено по завершении строительства железнодорожной части Крымского моста.
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«Дата старта продажи железнодорожных билетов — 9 декабря 2019 года», — рассказали в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что железную дорогу к Крымскому мосту было решено перенести ради уникальной усадьбы.